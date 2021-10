El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 3 al 9 de octubre

CAPRICORNIO

De acuerdo con el As de oros del Tarot, lo primero es levantarse y caminar, ver la vida en movimiento. Después tocar el mundo, sentir el frío y el calor, las superficies suaves y rugosas, el terciopelo y la seda. Superadas tantas pruebas, usted quiere vivir de manera distinta a como lo ha hecho, con la idea de cambiar y cambiar. Y en esta perspectiva de renovación se cuela la esperanza. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

ACUARIO

Varios elogian su manera de querer, sin hacer sombra ni asfixiar y sin arrinconar la pasión como un mueble viejo. Pero usted, en cambio, duda de sus capacidades amatorias y por eso da un paso adelante y tres atrás. Los ogros de la infancia, que le señalaban con severidad sus carencias afectivas, todavía lo persiguen… Una vela blanca por la mañana y por la noche, durante los siete días de la semana.

PISCIS

De acuerdo con el As de bastos del Tarot, no es viable sentarse de espaldas a la ventana, con los pies atornillados en el piso y la cabeza agachada. No es viable ignorar que el horror y la incertidumbre se apoderan de las calles y las mentes enloquecen. Usted, como persona consciente que es, no está de espaldas a la ventana. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

