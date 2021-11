El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 31 de oct. al 6 de nov.

ACUARIO

En vista de todo lo que ha pasado es imposible que siga algo peor… Ojalá el egoísmo y la indiferencia por el prójimo y la naturaleza se acaben para dar paso a nuevas etapas de la humanidad más nobles y civilizadas. Ojalá se acerquen unos y otros sin miedo al contagio y vuelvan a formar grupos en los que el calor humano no sea un peligro mortal. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

PISCIS

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, usted ha superado varios prejuicios de la “buena educación”, que se atrevió a cuestionar. Quienes se espantaban con su atrevimiento hoy reconocen su valor para vivir a su manera y se lamentan por no seguir su ejemplo. Usted cree, entonces, que va por caminos de libertad, fiel a sí mismo, sin responder a nadie más. Y no puede cantar Victoria todavía… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

ARIES

Como lo colectivo es su prioridad usted es un ave rara. Está convencido de que no es correcto preocuparse exclusivamente por su vida, satisfacer únicamente las demandas de su yo y que a los demás les pase lo que sea, no importa. Sus esfuerzos se dirigen a lo colectivo; se siente parte de una comunidad. No es un lobo solitario que camina por la estepa. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

