El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 31 de oct. al 6 de nov.

LEO

Si usted pone sus proyectos sobre la mesa le dirán que es imposible realizarlos, en vista de que la incertidumbre continúa y todo se volvió muy difícil. De acuerdo con el As de copas del Tarot, no puede seguir viviendo en el marco estrecho de las 24 horas, con los ojos cerrados, sin proyectarse al futuro y sin esperar novedades que lo conmuevan. No puede. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

VIRGO

Usted necesita tomar decisiones, pero no se atreve… Encuentra cien disculpas para justificar la demora. Aguarda a que las cosas cambien y en la espera corre el riesgo de que los problemas empeoren. En el fondo sabe que las cosas no van a cambiar… El tiempo pasa demasiado rápido y por consiguiente la vida… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

LIBRA

Los malos ratos de la pandemia por los que, igual a todos, ha debido pasar, no le han quitado la alegría. A pesar de tantas calamidades el mundo sigue siendo el bazar de los milagros. A usted lo siguen cautivando el amor -primero el amor-, los retos constantes de su trabajo y que haya mar y luna y noche de espantos y calabazas. Lo sigue alegrando la vida. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

