El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 5 al 11 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé.

PISCIS

De acuerdo con el cuatro de copas del Tarot, al revés, le volverán a decir que usted es una persona complicada en el amor… Esta vez no reaccionará airado sino que reflexionará sobre el tema. Ciertamente, ya no busca a la persona ideal, que esté más allá del bien y del mal; no existe. Su problema es, mas bien, el hermetismo que lo hace impenetrable: esconde su sensibilidad extrema, no expresa lo que siente ¿Qué hará? Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

ARIES

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, es imposible ver las noticias del mundo sin darse cuenta de que está patas arriba, con problemas graves que no se pueden solucionar… Además, en varios lugares del planeta el destino colectivo está en manos de títeres autoritarios, ebrios de poder e ignorantes que se enorgullecen de su ignorancia. Usted sí cree que el mundo está patas arriba… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

TAURO

Desde hace mucho rato usted anhelaba que empezara el mes de Diciembre. Está cansado de tantos esfuerzos y piruetas para mantener su optimismo, que se vuelve trizas a cada rato. Quiere abrir las alas y volar… Sin embargo, en esta Navidad, por el anunciado cuarto pico, será difícil moverse por el camino de Belén, entre campanas y burritos sabaneros, libre de preocupación… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

