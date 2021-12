El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 5 al 11 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé.

SAGITARIO

Su propósito es no decir mentiras ni levantar falsos testimonios; deja salir lo que piensa y siente, sin fijarse en si es de buen recibo o políticamente correcto. Trata de neutralizar el tono de su voz, como quienes expresan sus opiniones fríamente, pero es inútil… El tono de sus palabras refleja la carga emocional, es imposible ocultar su vehemencia. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

CAPRICORNIO

Ante los malentendidos de las últimas semanas, se pregunta si estos se deben a que no dice las cosas o las dice a medias y deja que los demás adivinen… Y no es así: usted procura que su comunicación verbal y escrita sean suficientemente claras, con palabras exactas que reflejen sus opiniones. Sin embargo, en su trabajo algunos acomodan sus palabras con el fin de que digan lo que no dicen o escondan lo que dicen… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

ACUARIO

De acuerdo con el cuatro de bastos del Tarot, usted tomará decisiones difíciles, que no pensaba tomar… Suponen abandonar proyectos a los que se entregó en cuerpo y alma y que lo hicieron feliz. Desde una perspectiva realista, ya no van, todo cambió. En medio del duelo emocional que produce el desprendimiento aparece la ilusión que traen los cambios de vida. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

