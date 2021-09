El Tarot de Mave gratis: así le irá durante la semana del 5 al 11 de septiembre

SAGITARIO

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, una carta- sonajero de alegrías, usted se aferra a lo positivo. No lo hace por ingenuidad, no cree en cuentos chinos y diferencia la verdad de la mentira. Pero tanta fealdad, violencia y corrupción, en tantos frentes, que nos cercan y agobian, lo llevan a buscar las cosas positivas con empeño para aferrarse a estas, como hará sin descanso durante toda la semana. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

CAPRICORNIO

Usted está convencido de que en el segundo semestre del año circula el aire, siempre realiza sus proyectos sin ir contra la corriente y la esperanza se convierte en guirnaldas de flores. Durante la pandemia, por diferentes motivos, ha sentido tanto el sufrimiento propio y el ajeno, que su único deseo es que la vida mejore para todos. Ojalá. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

ACUARIO

Las conversaciones que usted tiene pendientes no son sobre los problemas eternos que aquejan a este país, sino para revelar sus sentimientos, de los que no habla por pudor y para no agobiar a los demás con su peso. Pero lo hará y sus relaciones no seguirán bajo la sombra de los malos entendidos y los reclamos, que no se expresan. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/tarot/