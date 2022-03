El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 6 al 12 de marzo

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Usted le teme a su propio juicio; es el más severo, sin atenuantes. Considera, por ejemplo, que durante la pandemia no ha trabajado suficiente y tampoco ha sido muy creativo para proponer salidas. La voz de su conciencia le reclama a gritos a pesar de que se tape los oídos o esconda la cabeza debajo de la almohada. La voz de su conciencia seguirá con el trasfondo de la lluvia… Velas blancas, muchas velas blancas.

ARIES

Usted se propone no atizar los conflictos que se prenden con irresponsabilidad frenética, pero ha tenido varias discusiones pues los avispados -algunos conocidos y otros no-, atropellan. Como no está dispuesto a darles paso, levanta la voz, asume la vocería de otros y protesta verbalmente o por escrito. No se queda con los brazos cruzados. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

TAURO

Usted no está solo, lidiando con las dificultades; se unen más voces a su voz y otras manos estrechan las suyas. Sus relaciones afectivas son como una fortaleza que lo protege. Considera que tiene mucha suerte pero se le olvida que esta es la respuesta a su comportamiento solidario: gracias a su estímulo y empatía muchos no han perdido la esperanza en las malas horas. Una vela rosada durante los siete días de la semana.

