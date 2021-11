El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 7 al 13 de noviembre

ACUARIO

Se acerca el fin de otro año anormal, aunque algunos crean que no han salido de la normalidad. No se dan cuenta de cómo varias de las cosas que cambiaron a la fuerza deberían permanecer, por ejemplo, más conciencia para no seguir destruyendo el planeta con furia y ambición y menos ciudades atestadas de gente. El silencio también debería quedarse con el fin de ver la vida en profundidad… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

Se ha dedicado a ayudar a otros a solucionar diversos problemas, lo cual ha aumentado el peso sobre sus hombros. Los ha estimulado a buscar una vida mejor, que es la meta más digna. En su acercamiento al prójimo confirma que hay muchos motivos para la infelicidad. Y ante la dificultad para superarlos, se pregunta ¿Hasta cuándo seguiremos descendiendo al infierno? Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

ARIES

Usted choca con el Papá Noel, ese personaje de las nieves perpetuas, que aparece prematuramente en las vitrinas y en las puertas de las casas. A pesar del consumismo desaforado que despierta, este año espera que su bondad haga mella. Y las noches de paz que anuncia silencien el ruido de la pólvora y acaben con el humo… Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí