El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 1 al 7 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mave. Foto: Archivo

TAURO

En su trabajo pasan cosas desafortunadas… Lo excluyen de reuniones a las que debería asistir -tiene mucho que aportar-, con las consabidas disculpas: no le pudieron avisar, se programaron a última hora, no contesta las llamadas ni responde los correos, etcétera. Y se pregunta por qué le pasa esto si usted es una persona incluyente; reconoce que no está solo en el mundo, otros respiran y se mueven a su lado. Protestará. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

GÉMINIS

Como usted se entregó al trabajo sin pensar en nada más, sólo en la manera eficiente de responder por sus tareas, el amor puede marchitarse… Para su pareja es claro que sus logros profesionales lo llenan; ha ocultado sus sentimientos con gran habilidad, al punto de que son algo menor, tonterías y patrimonio exclusivo de románticos anacrónicos ¡Tremendo error! Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Los espacios que frecuenta son hervideros de tensión; cualquier comentario puede desatar discusiones que traen agitación furiosa y reclamos a los gritos. Y en estos ambientes caldeados usted guardará completo silencio, a riesgo de que lo llamen insensible ante lo que pasa, inconsciente. No quiere agregar más palabras incendiarias. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

