El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 10 al 16 de julio

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ARIES

En lugar de ser la persona que siempre escucha, necesita romper su mutismo, atreverse, hablar. Si lo hace, entendería que sus problemas e incertidumbres no son tan grandes. Y los demás podrían darle luces para salir del túnel, en el que se encierra en medio de la ofuscación y en el que parece atrapado sin salida. Le llegó el turno de hablar. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO

No puede aguardar a que la incierta situación mundial regrese a la paz. Tal vez si regrese, tal vez no… Y mientras tanto, la vida que pasa muy rápido, se va. En palabras de Jung: “La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir”. Ante esta afirmación, usted se echará al agua. No puede seguir esperando para empezar los proyectos pendientes. Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

GÉMINIS

Se aproxima agosto, mes de vientos y cometas, el más caluroso del verano, en el norte del planeta, que despierta las ganas de vivir. Y usted tiene la intuición – se agudiza con los días- de que su vida dará un vuelco. Cómo y hacía dónde, no sabe. Es sólo una intuición que va calando y anticipa que en Agosto, que ya se abre paso en las hojas del almanaque, su vida va a cambiar… Velas amarillas, muchísimas velas amarillas, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí