El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 10 al 16 de septiembre

Tarot de Mavé del 10 al 16 de septiembre.

VIRGO

¿Cómo quiere seguir con su vida, qué hará para evolucionar, romperá la costumbre y correrá el riesgo de la “desorganización” que tanto ofusca a su signo, defensor del orden y la rutina? Antes, por cuenta de sus múltiples ocupaciones, no tenía tiempo para contestar estas preguntas; en Septiembre, su mes, habrá espacio para la reflexión…

LIBRA

Algunos evitan sus observaciones que apuntan al fondo de los problemas. Usted es la conciencia crítica, en guardia contra la necedad y la indisciplina, procurando que las cosas sean como son, sin mentiras, medias verdades y silencios… Si le dicen que está ahí, señalando lo que no le parece, aguando la fiesta otra vez, dirá que no come cuento.

ESCORPIÓN

Usted se siente afortunado por tener a alguien especial a su lado, aunque deba ejercitar el arte de la paciencia con el fin de mantener la paz… Pero hay cosas que no se ha atrevido a decir para evitar el conflicto; reconocerá, entonces, que esto es una equivocación. Quedarse callado es el origen de explosiones que después pueden dañarlo todo…

