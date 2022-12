El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 11 al 17 de diciembre

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Tiene ganas de que este año intenso se acabe; varias noches se ha levantado asustado por las pesadillas y no ha podido hacer pereza en el sofá… Llegó Diciembre con su alegría y usted está ahí, de pie. No ha renunciado a sus proyectos, ha sobrevivido a la mala fe de quienes le pusieron zancadillas y ha desenterrado la esperanza que a veces la envuelve la enredadera del jardín…Velas rojas, muchas velas rojas.

CÁNCER

Usted procura ser honesto consigo mismo y con los demás, lo cual no es fácil. La mente hace juegos caprichosos, tergiversa las cosas, las cosas se vuelven otras cosas. Y también la mente hace que los sentimientos se enmarañen hasta no saber qué se siente, de allí la confusión de sentimientos, como la que sufrirá esta semana… De acuerdo con el escritor Griego Theodor Kallifatides: “Uno de los deberes en el camino de la verdad es descubrir la verdad más íntima de cada uno, encontrar en uno mismo la persona que es”… Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

LEO

Como no ha podido concretar algunas metas está posponiendo la evaluación final para no encarar el fracaso… No pudo realizar algunos de sus proyectos pero no por falta de voluntad; las circunstancias han sido particularmente difíciles, cualquier logro ha supuesto un esfuerzo heroico. No debiera ser tan exigente consigo mismo ¿Qué piensa? Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

