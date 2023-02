El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de febrero

Tarot del 12 al 18 de febrero 2023. Foto: Archivo

LEO

Está harto -no es el único- con la arrogancia de quienes imponen su presencia a diario; hablan y hablan, no paran de hablar y no miden las consecuencias de sus palabras, que confunden. Lo único que les importa es pararse en una tarima, hablar y dejar a su paso una estela de disparates… En aras de preservar su salud mental, usted evitará ver y oír a estas personas…

VIRGO

Por detestar el espectáculo de quienes van por el mundo, dando codazos para estar en la primera fila, usted llega al extremo de sentarse en el último puesto y sale corriendo de las reuniones, casi volando, con el fin de pasar desapercibido… Además, toma atenta nota de lo que ve, oye, y se enerva, mordiéndose los labios, para no protestar. Esto lo hace culpable por omisión… Para asumir su responsabilidad, expresará su descontento con energía ¿Alcanzará la tranquilidad después de esta acción liberadora? Seguramente sí.

LIBRA

La sensación de que algo malo va a pasar lo asusta, de allí qué varios lo han visto mover la cabeza como quien espanta un enjambre de moscas. Comprobará aliviado cómo la mayoría de las cosas que sucederán durante los siete días de la semana resultarán bien, en contra de cualquier prevención o mal augurio. “La imaginación es la loca de la casa”, como decía Santa Teresa.

