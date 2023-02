El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de febrero

Tarot del 12 al 18 de febrero 2023. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Su trabajo es un terreno minado: todos se exasperan frente a cualquier pregunta u observación inocente. Este escenario –un campo de batalla- lo ha hecho reflexionar sobre la intolerancia e intransigencia que se tomaron los días… Y la consiguiente sensación, compartida por muchos, de que si se rebelan, les cortan la cabeza…

SAGITARIO

El año pasado tuvo horas muertas, a la espera de que otros tomaran decisiones para despejar el camino y la situación mundial se aclarara, con el fin de saber cómo quedaría el tablero de ajedrez. Y a la espera también de sobreponerse a desilusiones afectivas, para no seguir creyendo en promesas que el viento se llevó… El panorama de hoy es distinto.

CAPRICORNIO

La muerte, el arcano número XIII del Tarot, revela cambios profundos de personalidad. Usted sabe qué quiere, no importa si cuenta con la aceptación de la mayoría. Sabe también que no puede mirar atrás; se quedaron en el olvido situaciones y personas, de las que se alejó, sin culpa. Sabe cómo lo que dice y hace incide en muchas personas; lo sabe para sí mismo, con humildad, no lo pregona a los cuatro vientos…

