El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de junio de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

SAGITARIO

Surgen varios problemas que debe encarar, no puede escabullirse. Se pregunta en qué momento acabó enredado, por qué tenía los ojos vendados y no vio. El azar, ese cometa incendiario, que se pasea por el cielo, desbarata el juego, arma y desarma e impone el caos, de manera que usted no puede culparse por no hacer las cosas bien, por no ser visionario sino tonto. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

CAPRICORNIO

Hace fuerza para que finalice el invierno y pueda asolearse de cara a la montaña. Hace fuerza para que los días pasen en un canto a la alegría, sin estar en el filo de la navaja, con el alma en vilo, conteniendo la respiración, amansando la incertidumbre desbocada. Hace fuerza para que el amor sobreviva a incomprensiones y lejanías. Usted seguirá haciendo fuerza. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

ACUARIO

La nostalgia aparece con la lluvia, nostalgia por el tiempo que pasa y deja muchas cosas atrás. Recuerda amores que lo llenaron de sentido y proyectos luminosos que le dejaron un aura de genio. De acuerdo con el as de copas del Tarot, su vida ha estado marcada por experiencias intensas; usted certifica que la gloria existe y huele a pino. En palabras de Alejandra Pizarnik: “No quiero ir/ nada más/ que hasta el fondo”. Velas verdes, muchísimas velas verdes.

