El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de marzo

Tarot del 12 al 18 de marzo. Foto: Archivo

GÉMINIS

En medio de la preocupación, las quejas sobre todo lo que está mal, son el orden del día. Usted no puede ignorarlas después de criticar la inconsciencia de tantas personas que van perdidas, como zombis, calle arriba y calle abajo, y son objeto de manipulaciones despiadadas. Es urgente encontrar temas de esperanza y de vida, que iluminen el socavón ¿Qué piensa?

CÁNCER

Hace meses en su trabajo, cuando exponían tantos proyectos con fervor, casi alucinación, criticaron su pesimismo. No escucharon sus observaciones aterrizadas, pasaron por encima, muy rápido y las calificaron como chocantes. Los problemas que se crecieron prueban que sus llamados a la cautela tenían fundamento. Usted no se ufana de tener razón, no buscará la revancha.

LEO

Usted tiene la seguridad del cariño verdadero, que mira a los ojos. Es consciente de que el afecto necesita una dedicación constante, como la de los jardineros que cuidan las plantas, atentos a los arbustos y flores que crecen en el páramo, entre las rocas. Esta semana las personas queridas lo ayudarán a tomar serias decisiones, no puede equivocarse…

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí