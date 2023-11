El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de noviembre

Tarot del 12 al 18 de noviembre. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

Usted sabe que todas las personas no actúan de buena fe; el mundo no es la isla de la fantasía. Los seres humanos se rasguñan entre sí, le dan la espalda a la paz, prefieren la guerra… Sin embargo, persisten muchas personas altruistas, preocupadas por el destino de la humanidad, que se niegan a vivir en la escombrera. Hacen lo mejor para rescatar la dignidad.

PISCIS

Muchas personas se apoyan en usted; creen que no pierde el camino, tiene respuestas para todo, no se desalienta. Creen también que las pruebas, por duras que sean, no lo aplastan, al contrario, estimulan su ingenio… A veces usted solo quiere mirar al techo, como hará el jueves de esta semana, con el fin de prepararse para correr la maratón de fin de año.

ARIES

Está abrumado de que pasen tantas cosas que no son buenas… Como muchos se sigue preguntando hasta cuándo durarán el incendio y el miedo. La sensatez no está en la boca ni en las manos de varios líderes que manejan el mundo con irresponsabilidad y cinismo. Para resistir a todo, usted se aferra a las rutinas.

