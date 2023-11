El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de noviembre

Tarot del 12 al 18 de noviembre. Foto: Archivo Particular

LEO

Verá algunas cosas que no están bien, nada bien; la realidad se revela. Empezarán, entonces, las preguntas en tono recriminatorio ¿Por qué no se dio cuenta, por qué dejó pasar? Elizabeth Strout dice en una de sus novelas: “Así es la vida: son muchas las cosas de las que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde”. Usted está a tiempo…

VIRGO

De acuerdo con el As de bastos, su único arcano del Tarot, hay cosas sobre las que debe guardar silencio para no ser reiterativo y no seguir exponiendo sus argumentos como si fueran los únicos. Aunque le cueste mucho trabajo permanecer callado sobre estos asuntos -son varios y serios-, necesita que el tiempo pase. El tiempo aclarará las cosas.

LIBRA

Se siente ahogado en la gran ciudad, entre la multitud, el ruido, el afán constante… Con el buen desempeño de algunos la ciudad seguramente cambiará, será más vivible, pero mientras llega ese momento -a veces parece una utopía-, con el fin de no sentirse tan agobiado, lo que usted sí puede hacer desde ahora, es abandonar las tareas inútiles que lo consumen ¿Qué piensa?

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí