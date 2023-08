El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 13 al 19 de agosto

Tarot de Mavé del 13 al 19 de agosto. Foto: Archivo Particular

LEO

De acuerdo con su único arcano, la Reina de copas del Tarot, para usted es desalentador confirmar que muchas personas sienten placer peleando; al ritmo de tambores fastidian y producen estropicios; así se levantan y así se acuestan… En lugar de sumar esfuerzos para salir adelante, su comportamiento produce caos y desolación, lleva al precipicio.

VIRGO

Los últimos días han sido una sucesión laboriosa, solucionando problemas, algunos viejos y otros de última hora, que requerían su intervención. Usted es capaz de proponer salidas; está dispuesto a contribuir -hacer sacrificios si es el caso- para lograr metas comunes. Varios acostumbrados al egoísmo, el pan de todos los días, celebrarán su generosidad.

LIBRA

Necesita ser ecuánime frente a lo que pasa, independiente de las redes frenéticas, que ahorcan. Está preparado para reconocer las cosas como son, así no le gusten. En su trabajo hay varios problemas que muchos han pasado por alto, esta no es la vía… Si no se enfrentan, el camino se volverá más incierto. En lo que a usted respecta, no se cruzará de brazos.

