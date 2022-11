El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 13 al 19 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

TAURO

Se recrimina por caer en tentaciones dulces, le ha faltado fuerza de voluntad… Se impone restricciones que solamente cumpliría un santo iluminado que controlara mente y cuerpo, hasta elevarlos sobre el polvo. Usted, en cambio, habita en la imperfección que produce imágenes borrosas. Y comete errores “humanos, demasiado humanos”… Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.

GÉMINIS

Usted aguarda el fin del año para entrar en una etapa de sosiego… No lo atraen la multitud ni los apretujes para atisbar al papá Noel, detrás del carro de las compras… Aunque no lo dice en voz alta –no se atreve- considera que las próximas fiestas no deberían ser la exaltación del consumismo y los excesos sin medida, atiborrarse de cosas. Neurótico o no… Esta vez vivirá las fiestas de una manera no convencional. Velas verdes, muchísimas velas verdes.

CÁNCER

A sabiendas de que no es ingenuo, no cree en pájaros de oro, usted debe estar en guardia para que no abusen de su buena fe, no lo engañen… Se está preguntando, entonces, si ignorar a los demás, buscar siempre la manera de sacar ventaja y aparecer como el más avispado, son normas que rigen el comportamiento colectivo. Se está preguntando… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

