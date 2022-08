El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 14 al 20 de agosto

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

Tiene rutinas que hace de memoria, con los ojos cerrados; de esta manera no corre riesgos pero impide que nuevas experiencias cambien la expresión de su cara. Aunque no sabe qué pasará después de tomar las decisiones aplazadas -no puede anticipar el futuro en el recorrido de las estrellas ni en el vuelo de los pájaros-, no hay motivo para asustarse con la revolución nerviosa que producen los cambios. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

VIRGO

La autenticidad es el punto de partida de su relación con el mundo y el prójimo, su propósito es ser como es. A esto llegó después de un largo camino para aceptarse. Sin embargo, todavía lo inhiben personas cercanas que en un tono autoritario lo obligan a callar; su desinhibición los desconcierta e intentan reprimirlo como algunos profesores a la antigua. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

LIBRA

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, los últimos años han sido muy duros, inciertos, con la muerte haciendo estragos por los territorios, el Covid también y la amenaza constante de la guerra como forma de imponerse. En medio de esto se ha esforzado por sobrevivir, no ha sido el único. Usted repite como un mantra que ojalá la vida sea menos azarosa y cambie para bien. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

