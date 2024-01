El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 14 al 20 de enero

Tarot del 14 al 20 de enero Foto: Archivo Particular

CÁNCER

Quienes lo buscan en este momento no pretenden adueñarse de sus ideas y hacerlo a un lado, después, sin darle el crédito, eso ya pasó… Tampoco lo hacen por conveniencia, esa fea costumbre de estar al lado de alguien para aprovecharse de su importancia y brillo. Varias personas conscientes de su seriedad –usted sí hace lo que dice- se le unirán para trabajar en beneficio colectivo.

LEO

Sus molestias de salud no son imaginaciones, parecidas a las del enfermo imaginario de Moliere, escudado en las enfermedades para encubrir sus manías y obsesiones… A juzgar por el seis de espadas del Tarot, sus dolores no tienen una raíz emocional; tratará, entonces, de encontrar sus causas físicas para tener un cuerpo sano y una mente sana: este es uno de sus propósitos para el 2024.

VIRGO

Usted no quiere soñar en vano. Por otra parte, solo pragmatismo… No quiere amarrar la imaginación con el fin de que no haga estragos como la loca de la casa. Sus ensoñaciones lo animan para resistir embotellamientos de tránsito, cambios bruscos de clima, compromisos aburridísimos, noticias desalentadoras, etcétera. Su desafío es equilibrar el idealismo y el pragmatismo ¿No le parece?

