El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 15 al 21 de mayo de 2022

El Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

En su trabajo hay varios preocupados únicamente por sobresalir; son vanidosos y desesperantes. Pero es peor el comportamiento reverencial de quienes los admiran y celebran sus ocurrencias, cumplen sus caprichos y les ponen la alfombra roja para que los vanidosos y desesperantes –los emperadores de turno-, no pisen el suelo ¡Hay una epidemia de arrogancia! Una vela azul durante los siete días de la semana.

SAGITARIO

Su pareja no está exenta de algunos acaloramientos temperamentales pero es firme como el árbol que ve desde la ventana. Lo impulsa para no desistir de sus proyectos a pesar de las inquietantes señales de la realidad; gracias también a su sentido del humor usted no se encierra en el socavón. Y como este no es el común denominador -muchos sufren el desamor-, lo suyo es un privilegio. Velas rosadas, muchísimas velas rosadas, sin falta.

CAPRICORNIO

Usted es optimista pero no tonto; su optimismo no desconoce los problemas. Confía en que hay muchas personas conscientes, empeñadas en hacer su contribución para no seguir a ciegas hasta el desbarrancadero. Confía en que esa ola de conciencia abra las mentes obtusas y saque a muchos de la indiferencia para lograr que esta tierra sea de todos y no sea una tierra de nadie. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí