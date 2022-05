El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 15 al 21 de mayo de 2022

El Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

La confusión envuelve como la neblina y hace difícil reconocer lo que está al frente. La confusión se origina en esa manía de algunos de creer que pueden engañar a quienes se encuentren a su paso, diciéndoles que no ven lo que ven, ni oyen lo que oyen, que no pasa lo que pasa, que este presente es un jardín de rosas y no está incendiado por la desesperación y el miedo. Usted se sobrepondrá a la confusión. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

PISCIS

Sus palabras contribuyen a ubicar los problemas; usted no se va por las ramas, como hacen tantos, que dan rodeos y rodeos, sin tocar el fondo. Muchos encuentran en sus palabras claridad, alivio y claves para seguir. En estos tiempos de cólera tiene una gran responsabilidad que sabrá honrar. No tiene seguidores porque si; los tiene gracias a su ejemplo. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

Volverá a proponer ideas novedosas y a plantear soluciones realistas, lo cual refrescará las discusiones en su trabajo, que están llenas de lugares comunes, promesas y zalamería, interjecciones asustadas ante la gravedad de los problemas y largos silencios que evidencian la resignación y la impotencia. A la par con su ingenio usted se toma el tiempo para pensar. Velas naranjas, muchísimas velas naranjas, sin falta.

