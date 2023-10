El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 15 al 21 de octubre

Tarot de Mavé del 15 al 21 de octubre. Foto: Archivo Particular

CÁNCER

Frente a las cosas que pasan y lo asustan, su relación amorosa es un refugio, que no le hace perder la esperanza. A propósito de la esperanza, el mito Griego de la caja de Pandora cuenta que cuando ella desobedeció a Zeus y abrió la caja, todos los males del mundo escaparon, sólo quedó en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, el mismo que usted rescata todos los días.

LEO

Usted oye decir en todas partes que la convivencia se volvió muy difícil; antes no era así, las personas tenían buen humor, mejor ánimo; no estaban en son de pelea. Le cuesta mucho trabajo aceptar que no hay escapatoria para la discordia, la confrontación… Está convencido de que todos tenemos derecho a vivir mejor y debiéramos esforzarnos en este sentido.

VIRGO

El mes de Octubre recuerda fiestas en el bosque, en noches frías, al lado de grandes fogatas, en las que coinciden los seres humanos y los espíritus que habitan en el espacio… Según la tradición, en este mes se celebran acuerdos mundanos y celestiales que inspiran obras de paz y cuidado por el prójimo y la naturaleza; en este mes se convoca a la hermandad. Usted está dispuesto a seguir este mensaje.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí