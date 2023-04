El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 16 al 22 de abril

Tarot del 16 al 22 de abril de 2023. Foto: Archivo

LIBRA

Usted habla con fluidez sobre la situación del mundo y de su ciudad desordenada, las ilusiones perdidas, el prójimo que no es próximo, los desastres ambientales, aire contaminado, inundaciones, mares sucios, las virtudes olvidadas, el mal momento de la economía, la fea estampa de los políticos… Se refiere a todo esto, pero no puede hablar de sus sentimientos, de esa hoguera en la que se consume…

ESCORPIÓN

Para usted muchas cosas que cambiaron son grandes avances de la humanidad. Hay más inclusión, menos prejuicios, con el fin de que todos quepamos en esta tierra redonda… Hay otras formas de ver, oír, sentir, acompañarse. No piensa que antes todo era bueno y ahora no; no cree que vamos por mal camino… Celebra el hecho de que la humanidad a pesar de todo ha evolucionado. Saldremos de esta edad de piedra, eso cree.

SAGITARIO

Estamos en Abril, mes de aguas mil. Chaquetas y paraguas están a la orden del día y muchos dudan entre salir a la calle o encerrarse. Usted cruza los dedos con el fin de invocar el buen trato del azar. Que llegue como una hoja mecida por el viento, que los días no sean volcánicos, que no haya noticias que rompan el alma, conversaciones infructuosas, ni más muertes violentas.

