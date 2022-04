El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LIBRA

Se plantará ante el mundo para decir lo que piensa sin los eufemismos tan de moda; no quiere contribuir a la confusión. Tampoco tiene la intención de convencer a nadie con sus argumentos ni de sofocar las opiniones contrarias. Usted no se engaña: ve dolor y desesperación en donde los hay y también ve la vida que retumba. Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

ESCORPIÓN

Los recuerdos de amor se reviven, el enjambre de mariposas de varios colores que revolotean y el mundo pleno de sentido. La vida siguió en sus vueltas, todo pasó, pero qué suerte tener estos recuerdos. Bien dice Darío Jaramillo en uno de sus poemas: “…A esta hora nos ayudábamos a vivir/ y ahora, es también su recuerdo/ una de las cosas luminosas/ que me mantienen vivo”. Velas rosadas, muchísimas velas rosadas.

SAGITARIO

De acuerdo con el tres de copas del Tarot, se enfocará en su vida amorosa que está en suspenso. Por su obsesión con el trabajo no se ha detenido a reflexionar; pasa a la carrera, solucionando cuestiones menores con paños de agua tibia. Y se convence de que las cosas no están regular -como lo están- y de que el río volverá a su cauce. No es tan fácil. Velas rosadas, muchas velas rosadas.

