El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de diciembre

Tarot del 17 al 23 de diciembre. Foto: Archivo Particular

PISCIS

Su silencio puede interpretarse como: 1. No entiende lo que pasa ni por qué pasa, luego no puede opinar y 2. No le importa nada, solo salir muy rápido después del trabajo para esconderse a puerta cerrada. En realidad, su silencio se debe a su pesimismo que crece. Está convencido de que nada de lo que diga, así sea oportuno e inteligente, detendrá la avalancha de acontecimientos, una avalancha que arrastra palos y piedras.

ARIES

Este año luchó contra el placer de los excesos, la pereza, la irresponsabilidad… Pero no pudo concluir sus metas: esto es lo que se repite mientras la culpa lo atormenta… No es justo ni saludable dejarse aplastar por los señalamientos del superyó, exigente y cruel. Usted ha hecho hasta lo imposible por sacar adelante sus proyectos en condiciones adversas: esta es la pura verdad.

TAURO

Más allá de las caravanas que llenan los centros comerciales de la gran ciudad, usted reflexionará sobre el espíritu Navideño, que convoca a las personas de buena voluntad con el fin de que se unan para luchar porque este planeta no se acabe; frenen el daño que se le ha hecho a la naturaleza y la ambición por el poder y el dinero que encuentra seguidores en todos los continentes. Esto para rescatar la dignidad, pisoteada por violencias inimaginables y guerras que hacen pensar en el fin.

