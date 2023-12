El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de diciembre

Tarot del 17 al 23 de diciembre. Foto: Archivo Particular

SAGITARIO

Va mirando al frente, con la cabeza erguida, detrás de sus metas; no lo detiene nada. Su seguridad contrasta con la vacilación de quienes dan vueltas en círculo, a punto de caerse, sin saber qué hacer ni para dónde ir. Este avance Victorioso es para algunos su forma de ser, que no le exige ningún esfuerzo. Pero se equivocan; para llegar al día de hoy ha tenido que cruzar pantanos y arenas movedizas. Su seguridad no ha sido por arte de birlibirloque…

CAPRICORNIO

Ve cómo los demás conciben proyectos geniales que exponen o escriben mientras usted se estancó… No puede encontrar ideas inspiradoras que tengan el viento de lo nuevo y le den vía libre a su imaginación; el viento que según algunos mitos es “la respiración de los duendes que habitan en los bosques”… No se quedará en el limbo para siempre.

ACUARIO

En esta época de francachelas y comilonas, muchas muestras de afecto le confirmarán la presencia de los amigos que siempre han estado ahí. Recordará también su infancia feliz: paseos al río, entre los árboles, esperando con ansiedad la llegada de los regalos del niño Dios. Tiene urgencia -muchos la tienen- de estar en otra cosa, al margen de las noticias sombrías del mundo.

