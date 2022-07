El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de julio

Tarot Semanal de Mavé

LIBRA

Usted no cree a ciegas, no deja pasar lo que ocurre, no está quieto como una roca, interviene, ejerce el derecho de réplica en un tono que puede ser entusiasta o desesperado y empieza el debate. No importa que lo excluyan de varios eventos por ser muy crítico ¿Para qué seguir aparentando que todo está divinamente y enterrar la franqueza debajo de maneras rebuscadas y falsa cortesía? Velas rojas, muchísimas velas rojas.

ESCORPIÓN

Una de sus fantasías es caminar por un bosque, apreciando los distintos tonos del verde, con la perspectiva de aclarar ideas, saber qué quiere, encontrar el valor para enfrentar a sus críticos y que su imaginación vuele. Esta semana en la ciudad de asfalto, mojada por la lluvia, en medio del tráfico y el ruido, querrá dar largos paseos por el bosque… Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

SAGITARIO

Si usted abandona sus proyectos corre el riesgo de acabar como quienes se pasan la vida imaginando aventuras que serían muy importantes pero se quedan en obra negra. Estas personas no salen de la ebullición mental y, sin realizaciones, se vuelven como el cauce de un río seco. Usted se escuda en su perfeccionismo, que lo paraliza. Y sus ojos se nublan cuando ve sus manos vacías ¿Qué piensa? Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

