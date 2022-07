El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de julio

Tarot Semanal de Mavé Foto: Archivo

ARIES

De acuerdo con el ocho de espadas, prometió que no saltaría más al ring del matoneo. Entre puños, patadas y dardos verbales no se construye ni se reconstruye nada; se pierde la vida. Y no está dispuesto a esto. Usted no se volvió pasivo como algunos sostienen con ironía. Influirá con su ejemplo en quienes lo rodean para que lo acompañen en la dirección de la paz. Velas blancas, muchísimas velas blancas, sin falta.

TAURO

A veces piensa que este año es de propósitos fallidos: camina hacia sus metas con una disciplina férrea y de pronto sucumbe a la tentación, no puede controlarse y sufre con la consabida culpa por no perseverar. Se regaña sin consideración, se da golpes de pecho y exagera. Sus faltas son menores; la mayoría de las personas quisieran tener su fuerza de voluntad. Debería darse cuenta… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

GÉMINIS

Lo que no funciona lo maltrata como si los zapatos, con los que recorre el mundo, fueran tres tallas menos. Usted quiere ser libre para pensar, decir lo que piensa, realizar sus proyectos, imaginar otros. Ya lo ha consultado consigo mismo y sabe que sería más feliz y le iría mejor si se atreve a cambiar. El reloj da la una, da las dos, da las tres… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí