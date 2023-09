El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de septiembre

Tarot de Mavé del 17 al 23 de septiembre. Foto: Archivo Particular

PISCIS

Usted era reconocido por su buen genio y envidiado por quienes padecen arrebatos de cólera. Hoy se altera por tonterías, pierde el control y se le sube el color; sus mejillas rosa se vuelven rojo carmesí y cuando menos piensa, está gritando. De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, es justo que algunas rabias reprimidas salgan a la luz pero se le está yendo la mano ¿Qué piensa?

ARIES

Algunos le recuerdan que usted ha vivido al revés: no puede negar que le gusta llevarle la contraria a la mayoría, por lo cual ha pagado un precio; se ha sentido solo, detrás de causas imposibles, arando en el desierto… De acuerdo con el As de bastos, al revés, no se acomoda al sentir de muchos que refleja un pensamiento uniforme. Seguirá defendiendo el libre desarrollo de la personalidad.

TAURO

Necesita pasar de la silla al sofá, mirar por la ventana y ver cómo el paisaje ha cambiado: la luz de la tarde es más blanca, en la calle hay menos gente y la pintura de algunos edificios se descascaró… Necesita ir despacio, sin afán de cumplir ninguna cita y detenerse en un parque para seguir metido en sus pensamientos que van, vienen y dan vueltas… En este momento no hay certezas.

