El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 18 al 24 de junio

El Tarot de Mavé del 18 al 24 de junio

PISCIS

A pesar de que usted se considera una persona tranquila que se detiene a contemplar el paisaje, está en un grado de máxima alteración por el presente y el futuro… Su percepción de la realidad es descarnada, sin adornos. Es tal vez demasiado pesimista, le podría dar más cabida a la esperanza ¿No le parece?

ARIES

De acuerdo con el As de copas del Tarot, el afecto ha sido lo más importante para usted. Pone lo demás, el éxito, el poder y el dinero, por los que tantos le venden el alma al diablo, en sus justas proporciones. Al tiempo con esto, se ha esforzado para no engañarse a sí mismo ni engañar a los demás; se muestra como es. Y las personas, a quienes les gusta que les endulcen los oídos, no resisten su franqueza…

TAURO

Se agota con los picos de zozobra que trastornan la cotidianidad y le hacen preguntarse con temor qué pasará más adelante. Tiene la idea -no es el único- que en otros lugares todo es más fácil y no por eso la vida es aburrida ni carece de retos. A usted sí le gustaría contemplar los atardeceres tranquilamente…

