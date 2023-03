El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 19 al 25 de marzo

Tarot del 19 al 25 de marzo. Foto: Archivo

SAGITARIO

Se esfuerza en mantener su vida en orden, que todo siga igual. Levantarse en el mismo lugar de siempre, a la misma hora, sin cambiar la ruta de sus hábitos ni de sus recorridos. Y acostarse también a la misma hora después de ver las noticias de la noche y cruzar los dedos. Esta semana la estabilidad será imposible; todo se pondrá al revés. Y las cosas harán ruido al caer.

CAPRICORNIO

Muchos gritan enervados porque sí, porque no; hacen ruido, qué ganas de taparse los oídos. Anhela irse a pensar a una isla desierta. Es difícil conocer la verdad de lo que pasa, saber qué hay detrás. Somos marionetas, obligadas a vivir en un escenario triste. Es urgente abandonar estos pensamientos, usted lo sabe.

ACUARIO

En su trabajo podría hacer claridad en medio de tanta confusión. Haría ver que las cosas no son blancas o negras, el mundo no está dividido en buenos y malos y, sobre todo, pondría de presente que no hay personas infalibles. Esto último es urgente, en vista de que en su trabajo los sabelotodos dominan los temas divinos y humanos. Y usted no puede quedarse callado.

