El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 2 al 8 de abril

Tarot del 2 al 8 de abril de 2023. Foto: Archivo

LIBRA

En el inconsciente, los días Santos están asociados a la lluvia, siempre la lluvia, a la penitencia y al color morado… Llegan viejos recuerdos cuando en la semana Santa se prohibían el ruido y la fiesta y eran obligatorios el arrepentimiento y el silencio. En los días Santos usted reflexionará sobre su trabajo que necesita un remezón; no puede perder el rumbo ni el entusiasmo.

ESCORPIÓN

De un día para otro, en un minuto, puede suceder cualquier cosa, pasar de la felicidad a la infelicidad, por ejemplo. Desde la pandemia, su conciencia de lo inesperado, “el curso desconocido de las cosas”, se acentuó: usted no planea nada y ha puesto en duda la vida en el planeta tal y como la conocemos hoy; podría acabarse… Pensamientos negativos, dramatismo heredado de sus antepasados, miedo… Todo esto influye en su manera de ver la vida, pero no dejará que la esperanza muera ahorcada en un árbol.

SAGITARIO

No puede pensar que su trabajo es una tontería… Por falsa modestia no reconoce su propio valor y se queda sin piso, en medio de la inseguridad, a merced de la corriente que arrastra troncos de árboles y piedras ¿Hasta cuándo va a seguir creyendo que usted no es importante, como ese florero azul que está sobre la mesa de la sala y en el que nadie se fija? ¿Hasta cuándo?

