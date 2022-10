El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 2 al 8 de octubre

Tarot semanal de mavé Foto: Cortesía

CÁNCER

Un día usted quiere una cosa y al siguiente otra… No sabe qué quiere… Los más veraces reconocen que hasta el final, las personas conscientes sufren por no saber a ciencia cierta lo que desean ¿Para qué estamos en este mundo y qué debemos hacer durante la estadía?, son preguntas difíciles, eternas…Velas: dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

LEO

No quiere perder el tiempo, quejándose como tantos conocidos, de los que huye… Los pesimistas, que ven lo malo en todo, sin solución a la vista, representan para usted la muerte de las ilusiones, un golpe bajo, del que le cuesta mucho trabajo reponerse… Y por eso, apura el paso; está sediento de alegría…Velas: velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

VIRGO

Es grande el peso de sus proyectos; pocos le ayudan, tienen la cabeza en otra parte. Para sus colegas hay que gozar, esta vida no es un valle de lágrimas; usted coincide en esto. Pero si no soluciona los problemas gruesos que están a la vista, los despreocupados no lo harán; son puro bla bla bla. Y sus proyectos se quedarían en el aire…Velas: una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

