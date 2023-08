El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 20 al 26 de agosto

Tarot de Mavé del 20 al 26 de agosto. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

Los vientos de Agosto despejan su mente. Se cayó el velo que le tapaba los ojos y se está percatando de que hay lugares que frecuenta en los que no quiere estar; algunas relaciones que mantiene por costumbre no lo llenan e insiste en algunos proyectos de trabajo, como un autómata, porque están en su agenda.. El Rey de espadas del Tarot pregunta ¿Por qué hace tantas concesiones?

PISCIS

Usted necesita desechar la idea del fracaso, una amenaza constante. Este ha sido un año difícil, solucionando problemas que le han caído del cielo como meteoritos y lo han obligado a defender la cabeza con las manos para esquivar los golpes. Necesita que las cosas en este segundo semestre salgan bien. Y la clave es combatir el pesimismo que no deja pasar la luz.

ARIES

En este mundo convulsionado por la desigualdad, la guerra, el nerviosismo que producen “los mercados” y la naturaleza herida de muerte, no se habla mucho sobre el amor; tampoco se habla mucho sobre libros, arte, música, teatro, cine y sobre los avances de la ciencia. Usted lamenta que estos temas no estén en el centro del interés público, no hagan parte de la vida diaria. Si fuera así, la vida sería mejor: de eso está seguro.

