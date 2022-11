El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 20 al 26 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

Usted está sorprendido con los buenos resultados de su trabajo, por eso se extraña mientras los demás exaltan sus habilidades y lo felicitan. Debería celebrar el triunfo sin atormentarse por las dudas que resquebrajan su autoestima. Relaciona su desempeño eficiente con el azar y no con su profesionalismo y dedicación. Es el colmo del absurdo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

PISCIS

El As de copas del Tarot, confirma que usted es una persona con criterio que no se deja arrastrar por las distintas corrientes, lo cual es una gran hazaña en estos tiempos, en los que la irracionalidad es una peste que contagia multitudes. Sin embargo, por estar fuera del rebaño no es uno de los preferidos en su trabajo. No le importa. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

ARIES

El frío le abrió los sentidos hasta darse cuenta de que se había resignado ante la fuerza de los acontecimientos que pesan, con la idea de que no sirve nada de lo que se haga por este país o por el mundo, individual o colectivamente… Se había resignado. Después de un largo sueño como el de la bella durmiente, pegará un grito. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

