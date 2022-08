El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 21 al 27 de agosto

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Llegan órdenes de todos lados. En el aire queda la obligación de obedecer y si no obedece, viene el castigo, desde los pequeños hasta el infierno eterno. Que lo dejen vivir a su manera y no le adviertan sobre los riesgos de elegir su propio camino. Que lo dejen correr, no importa si se cae de cabeza en el barro ¡Es tiempo de libertad! Velas amarillas, muchas velas amarillas.

SAGITARIO

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, varios signos de interrogación lo perturban: es difícil proyectar el futuro por la incertidumbre que no cesa y cubre al planeta con una tela gris. Usted tiene miedo de moverse en el tablero de ajedrez, no puede equivocar la jugada. A veces quisiera regresar a los rincones seguros del pasado… Una vela roja durante los siete días de la semana sin falta

CAPRICORNIO

De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, algunas personas, de las que se distanció, lo juzgaban por lo que pensaba y decía, hacía y dejaba de hacer. Usted debía mantenerse a distancia con el fin de que las observaciones fuera de tono no le hicieran mella; pasaba muy rápido, mirando al frente, para estar a salvo. No se alejó de dichas personas dominantes por capricho, eso está claro. Una vela azul durante los siete días de la semana.

