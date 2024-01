El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 21 al 27 de enero

Tarot del 21 al 27 de enero. Foto: Archivo Particular

LEO

Su relación amorosa estará en el centro para que no se vuelva invisible como esa silla descolorida que está contra la pared… Sería una lástima abrir la puerta de la casa con infinito desgano, asfixiar la pasión, olvidarse de la cercanía, la solidaridad y el abrazo. Y pasar a los días regulares, a las obligaciones sin fin que aumentan la ausencia, al vacío que entristece.

VIRGO

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, usted se arrepiente de los juicios tajantes sobre las personas, que hace sin pensarlo. A veces tiene razón, otras veces se equivoca y después se da cuenta de que sus apreciaciones no tienen sustento, son prejuicios que tienden mantos de duda. Será cuidadoso, entonces, para referirse a las personas; dejará que los hechos hablen, los hechos son elocuentes.

LIBRA

Si está bien o está mal, eso no importa… Se trata de que usted se distanció de algunas personas con quienes no comparte el sentido de la vida; las conversaciones sobre distintos temas se volvieron muy difíciles, casi imposibles, no encontraba qué decir, cualquier pequeña observación levantaba polvareda, siempre se llegaba a roces intransigentes y a criticar todo bajo el lente del rechazo.

