El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 22 al 28 de enero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Ahora sí empezó el año… Usted no se dejará contagiar de la premura, que es mala consejera. A finales del año varias cosas resultaron mal hechas por el afán y usted no sabe si podrá reversarlas. En su trabajo varios sostienen que deben mantenerse en lo dicho y hecho, por las apariencias, y seguir cometiendo errores veniales y graves ¿Hará lo mismo? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

SAGITARIO

De acuerdo con el siete de espadas, usted se propone disminuir el ritmo, sin llenarse de actividades, al punto de no pensar; tener tiempo para usted, sin correr detrás de infinidad de citas, a las que llega tarde… A pesar de sus buenos propósitos, muchísimas ideas le dan vueltas en la cabeza y lo aturden. No oye lo que le dicen y no ve lo que tiene al frente. No está aquí ni ahora, sino en otra parte… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

CAPRICORNIO

Necesita recuperar la comunicación con los amigos que se alejaron, para que le ayuden con afecto a organizar sus ideas y deseos y conversar sobre la vida. Necesita reírse de su solemnidad, un pozo en el que se hunde, teniendo que hacer maromas para salir a la superficie. Todo no es tan malo ni tan grave como usted lo ve. Las conversaciones con sus amigos harán un buen contraste. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

