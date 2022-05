El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 22 al 28 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

VIRGO

De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, usted no quiere dar más de cien pasos dentro de su casa ¿Recorrer el mundo? Bueno, desde una terraza que de a la calle o asomado a una ventana que mire al paisaje y también a través de los libros y las películas. Necesita recluirse en su domicilio, protegido del frío y la furia, pensando desde las profundidades: de allí saldrá la respuesta para saber qué quiere. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

LIBRA

Usted, por cuenta de la dispersión, va como un colibrí, de flor en flor: no puede atender tantos frentes. Es verdad que le interesan infinidad de cosas y por eso es difícil reducir el abanico, descartar, escoger, pero tendrá que hacerlo y asumir también una posición frente a los temas polémicos y enfrentar las consecuencias. En su trabajo las opiniones contrarias producen tsunamis… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

ESCORPIÓN

Usted es sensible a la neblina del amanecer que baja de la montaña, a los copos de nubes blancas y azules, al canto de las aves migratorias y de los vendedores que ofrecen sus mercancías y al clamor de quienes piden ayuda. Es sensible a las promesas de paz que el viento no se llevó y a las expresiones serenas del amor, también a sus borrascas. Es sensible a las vueltas que da la vida, inquietas, dudosas ¿Hacía dónde? Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

