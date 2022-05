El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 22 al 28 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, no se puede sostener que el aire es limpio como el de la primavera y tiene el aroma de los cerezos. No se puede sostener que las cosas son fáciles y vamos hacia el futuro en una caravana alegre, tocando la felicidad. No se puede sostener que la muerte abandonó su oscuro oficio por los caminos en los que debería brillar el sol. No se puede. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

ARIES

Uno de sus rituales es abrir las cortinas para que entre la luz, dedicarse a sus proyectos con el fin de sentir que es útil y mirar lejos para no quedarse atrapado en el presente. Usted se esfuerza sobretodo en dimensionar las cosas; se preocupa sólo por lo que vale la pena, sin prestarles atención a los pequeños contratiempos, que ponen a muchos a dar gritos tontos, ahogados en el mar de la trivialidad. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO

Usted persiste, desde las primeras horas, en buscar soluciones a los problemas que su trabajo le plantea a diario. No cesa en su compromiso de terminar las tareas pendientes –la mayoría complejas-, sin excusarse en lo que haya pasado o puede pasar; todos los días sucede lo inverosímil. En fin, es difícil concentrarse; un enjambre de abejas revolotea sobre su cabeza. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

