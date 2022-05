El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 22 al 28 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Se propone desatar el nudo pero su trabajo no avanza, se estancó. La demora en alcanzar sus objetivos tendrá consecuencias; usted no puede continuar, a la espera. Tendrá que cambiar el rumbo ¿Logrará el éxito? Este interrogante queda en segundo plano ante la urgencia de explorar nuevos caminos ¡Por fin pasarán cosas, no perderá el tiempo! Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

CÁNCER

Ante la incertidumbre que asusta, usted se sobrepone, con la esperanza de que las cosas cambien; no hay mal que dure cien años. Ha sobrevivido a distintas pandemias, además del aire envenenado y la violencia que explota sin razón; cualquier cosa es una mecha que prende la hoguera. No entiende cómo puede vivir con tanta zozobra, nadie puede vivir con tanta zozobra. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

LEO

Lucha contra el pesimismo que cubre las paredes de las casas como una costra. Después de tantos sucesos horribles -cada día hay más-, que dan cuenta de dificultades extremas como la guerra, entre otras, el pesimismo crece. Varios conocidos se doblegan pero usted no lo hace. Sería enterrar en el olvido los ideales que ha defendido siempre. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

