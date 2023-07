El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de julio

El Tarot de Mavé del 23 al 29 de julio. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

A juzgar por el afán de seguir en un “progreso” que propicia la destrucción del planeta, nada cambió después de la pandemia… Para recuperar el tiempo perdido, los seres humanos, voraces de nuevo, continúan en la carrera de excesos, acumulación y rapiña… Usted sí cambió, se volvió reflexivo y lento; en lugar de asumir compromisos ligeros, le preocupa la importancia de lo que hace. También se aisla para pensar.

SAGITARIO

De acuerdo con el cinco de copas del Tarot, algunos no entienden que usted disfrute las rutinas sin aburrirse, sin pensar en la forma de romperlas. No se siente infeliz haciendo lo mismo; sus rutinas lo aseguran en esta realidad cambiante y lo llenan; sigue aprendiendo y evolucionando, no se ha estancado. Sus rutinas son distintas con la luz de la tarde…

CAPRICORNIO

De acuerdo con la rueda de la fortuna, el arcano número X del Tarot, usted está tranquilo. A pesar de las conmociones del mundo exterior, el amor y el trabajo marchan, sus días pasan suavemente, no hay sobresaltos. Por eso se pregunta qué hará cuando las cosas no sean así; pueden volverse otras, la vida al revés… Por hoy está bien y eso es lo que cuenta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí