El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de julio

El Tarot de Mavé del 23 al 29 de julio. Foto: Archivo

ACUARIO

Se quedó con la idea de que su cuerpo es una máquina que debe funcionar a todo vapor hasta que explote. La mente, en cambio, le merece cuidado para que las emociones negativas y fuertes no le hagan daño, tener una visión amplia y optimista del mundo y una apreciación generosa sobre las personas, que mantenga la envidia a raya. Su cuerpo, pobre cuerpo…

PISCIS

Los últimos acontecimientos lo tienen confundido, es preciso ordenar sus ideas… Necesita repasar con tranquilidad la vida; entender por qué hizo lo que hizo o dejó de hacer y qué pasó cuando se atrevió a hablar y el escenario vibró con sus palabras o se quedó en silencio. Ordenar para darle sentido a lo vivido; en eso está, de acuerdo con el diez de oros del Tarot.

ARIES

Usted “camina lerdo como perdonando el viento”… Las cosas afuera no están claras; es difícil saber qué puede pasar, hay especulaciones, vaticinios… Además, no está seguro de lo que quiere, tiene dudas; su intuición está como un tigre al acecho. Y le dice que la última propuesta de trabajo no es transparente, de manera que no puede aceptarla con la mitad de la circunferencia…

