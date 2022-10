El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de octubre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

A usted le parecen tristísimas las actuaciones de muchos líderes. No entienden que todos estamos en una mala hora, amenazados entre otros, por el calentamiento global, la inestabilidad de los mercados, la recesión y el avance de una guerra feroz que anuncia el exterminio… Sin embargo, en lugar de encontrar salidas inteligentes y solidarias, estos líderes son cada día más vanidosos e insensatos… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

VIRGO

En palabras de Fernando Pessoa: “El corazón, si pudiera pensar, se pararía”. Usted corre el riesgo de que la rutina convierta su relación amorosa en algo tan corriente como los muebles de la sala que están ahí… Por cuenta de la rutina corre el riesgo de que su relación se marchite como esa rosa que antes tenía el color del fuego… Hará lo que sea para que el amor no sufra los ataques de la rutina. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

LIBRA

Como usted es una persona pacífica, sin duda, en su trabajo algunos pretenden aprovecharse, descargándole responsabilidades que no le corresponden y adjudicándole errores que tampoco le corresponden. Usted tiene sus funciones bien claras y no le temblará la voz para poner límites y defender sus actuaciones, lo cual dejará a más de uno sin saber qué hacer. Los ventajosos no ganan siempre, como ellos creen… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

