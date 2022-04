El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 24 al 30 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé Foto: Archivo

ACUARIO

La vida es más de lo que sucede a diario: esto es lo que usted piensa cuando todas las noches ve las noticias; hay pocas buenas. Y por eso se pregunta cómo se podrá levantar mañana y sonreír, cómo podrá seguir con sus proyectos. Tendrá que hacerlo, no hay escapatoria. Y en la dura pendiente de los días seguirá buscando la luz en medio de la espesura. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

PISCIS

Sacude la cabeza para espantar los malos pensamientos; a veces también acelera el paso para huir de estos que hacen mucho ruido en su cabeza, a punto de estallar. Los malos pensamientos no son aquí transgresiones deliciosas en busca de placer, son situaciones que no están bien y que sólo usted puede cambiar. Son situaciones que no puede seguir evadiendo… Dos velas moradas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

ARIES

Ahora que todos compiten contra todos para ganar, no hay límites en la forma, en el contenido, en la manera; todo se vale. Son pan de cada día los golpes bajos, las trampas feas, los engaños, la venganza, el asedio, los trapos al sol. Es un espectáculo decadente y también triste: esto es lo que muchos piensan, incluido usted. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

