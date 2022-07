El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 24 al 30 de julio

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, en el trabajo usted desconfía de la retórica que describe escenarios de maravilla. Hace preguntas -no todas las que debería- pues le desagradan las mentiras con que varios le contestan. No deja de pensar que se avanzaría si se mostraran las cosas como son, si no se les diera la vuelta y si no se minimizaran las consecuencias de los errores. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

VIRGO

Usted necesita aislarse del mundanal ruido para pensar en cómo ha sido su vida y en cómo quiere que siga. El tiempo ha dejado huella en su cara, que a veces ve inexpresiva y fría, mientras que para algunos tiene cierto misterio, es más interesante. En palabras del poeta Neruda: “Nosotros los de entonces ya no somos los mismos”. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

LIBRA

Varios quieren trabajar con usted a sabiendas de que es muy exigente; le aterran las personas instaladas en la línea del menor esfuerzo, en la comodidad. Lo admiran como jefe pues trabaja en equipo sin mirar a nadie por encima del hombro y sin hacer valer su autoridad con gritos y castigos; sabe que las buenas maneras y el sentido del humor aumentan la estima y la productividad. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

