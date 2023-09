El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 24 al 30 de septiembre

Tarot de Mavé del 24 al 30 de septiembre. Foto: Archivo Particular

LIBRA

Usted no verá ni oirá noticias de manera obsesiva hasta enfermarse por la desazón que cubre el horizonte; necesita imaginar un mundo mejor, que este no siga igual… Limitará, entonces, sus conversaciones con familiares y amigos sobre sucesos candentes; cada uno es peor que el anterior, el incendio continuo… Teniendo en cuenta su interés en el mundo ¿Cuánto durará su desconexión?

ESCORPIÓN

Sus compañeros están a favor de no tomar decisiones apresuradas… El afán no conduce a ninguna parte; hay muchas pruebas de esto que evidencian fracasos estrepitosos. Esta no será la primera vez que usted lleve la contraria para sostener que es preciso actuar. Si aplaza las decisiones, eso sí, conduciría al fracaso…

SAGITARIO

Después de varios días encerrado en sí mismo, tratando de entender los últimos acontecimientos, hablará sobre sus cosas… Está acostumbrado a escuchar los sueños y disparates de los demás, pero en cuanto a su intimidad, es hermético. Varios quieren conocerlo a fondo, saber qué piensa y siente, y por eso lo buscarán esta semana. Usted no es una persona común y corriente ¿Qué piensa?

